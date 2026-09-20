पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जेल में हुआ मेडिकल चेक-अप

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश दिया था कि इमरान की देखभाल के लिए उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाए, लेकिन इसके बजाय उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ ले जाया गया और वहाँ कई मेडिकल टेस्ट होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। इमरान की पार्टी पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताते हुए उन्हें पूरी मेडिकल जांच और इलाज के लिए इस्लामाबाद के प्राइवेट शिफा इंटरनेशनल अस्पताल' में ट्रांसफर करने की अपील की है। इसके अलावा राजनीतिक संगठन ने उनकी रिहाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए 27 सितंबर को एक प्रदर्शन करने का भी प्लान बनाया है।