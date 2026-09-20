पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन हुई गिरफ्तार

Imran Khan Sister News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 27 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 'लॉन्ग मार्च' से पहले हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने अलीमा खान को लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। अलीमा खान जेल में बंद इमरान खान की बहन हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी पार्टी PTI ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर 27 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है। PTI के इस प्रदर्शन की मुख्य मांग इमरान खान की तत्काल रिहाई है। पुलिस ने उन पर दंगा करने, सरकारी काम में रुकावट डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने जैसे आरोप लगाए हैं।