यूक्रेन ने किया रूस के मॉस्को ओब्लास्ट पर बड़ा ड्रोन अटैक, 2 लोगों की मौत…400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया

यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक मॉस्को ओब्लास्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूसी अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की। यूक्रेन की आक्रामक रणनीति के तहत बड़े लेवल पर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से तेल की रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा करके यूक्रेन रूस की आर्थिक और सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूसी अर्थव्यवस्था में तेल की अहम भूमिका है। तेल के निर्यात से रूस को काफी फायदा होता है। इसी वजह से यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा था कि यूक्रेन को रूस के तेल-ऊर्जा ठिकानों पर हमले बंद कर देने चाहिए क्योंकि इसका असर ग्लोबल डीज़ल सप्लाई पर पड़ रहा है जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है।