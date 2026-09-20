पाकिस्तान में महंगाई के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, पेट्रोल राहत स्कीम में बदलाव और SMS शुल्क खत्म

प्रधानमंत्री फ्यूल रिलीफ स्कीम का उद्देश्य पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देना है। योजना के तहत पात्र मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कारों के मालिकों को सीमित मात्रा में पेट्रोल पर 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक की राहत दी जाती है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए राहत की सीमा 20 लीटर प्रतिमाह, जबकि 800 सीसी तक की कारों के लिए 30 लीटर प्रतिमाह निर्धारित की गई है। योजना के तहत देशभर में 9771 पर एसएमएस भेजकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है।