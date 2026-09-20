रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 1600 से ज्यादा ड्रोन दागे, कपोतन्या तेल रिफाइनरी में लगी आग

Drone Attack: यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आस-पास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में 1,600 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें से 450 खास तौर पर मॉस्को को निशाना बना रहे थे। हमले में मॉस्को की कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, जिससे वहां आग लग गई। हमलों के कारण मॉस्को इलाके में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने के बाद 400 लोगों को वहां से निकाला गया। सुरक्षा के तौर पर मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रोक दी गईं।