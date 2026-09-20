ईरान में पेट्रोल की किल्लत का अमेरिकी दावा खारिज, ईरानी नेता बोले- बेबुनियाद झूठ, 3- 4 मिनट में भर रहा तेल

Scott Bessent: अमेरिका और ईरान के बीच बयानों की जंग एक बार फिर तेज हो गई है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान में लोग पेट्रोल के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। ईरानी नेता ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के इस बयान को 'बेबुनियाद झूठ के अलावा कुछ नहीं' बताया है।