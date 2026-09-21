Aleppo Blast: अलेप्पो के पास अचानक गूंजने लगी धमाकों की आवाज, 4 घायल; सड़कों पर लगी पाबंदी

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब सीरिया में हाल के दिनों में हथियार और गोला-बारूद से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, 18 सितंबर को दीर एज़-ज़ोर क्षेत्र में एक सैन्य गोला-बारूद भंडार में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हुई थी और 10 अन्य घायल हुए थे। इससे पहले इदलिब क्षेत्र में भी हथियार भंडार में हुए विस्फोट में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।