पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, कुनार में कई ठिकानों पर बरसाए बम

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह एयरस्ट्राइक उस वक्त हुई जब लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे। नुर्गल जिले के रहने वाले नूर मोहम्मद नाम के एक आम नागरिक के मकान पर मिसाइल सीधे आ गिरी, जिससे पूरा घर पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। घटना के बाद सुबह इलाके के लोग मलबे से मिसाइलों और बमों के टुकड़े चुनते नजर आए। हमले में कई स्थानीय नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हालांकि, मलबे में और कितने लोग दबे हुए हैं या कुल कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरी जानकारी अभी आना बाकी है।