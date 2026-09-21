लेबनान पर इजराइल का हमला, टायर जिले के कस्बों पर की एयरस्ट्राइक और तोपबारी, कई घर तबाह

यूरोपीय संघ ने गाजा में इजराइली सेना की कार्रवाई के तरीकों की आलोचना की है, हालांकि इसके साथ ही उसने इजराइल के अपनी रक्षा करने के अधिकार का समर्थन भी किया है। EU ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल द्वारा अवैध बस्तियां बसाने के कदम की भी निंदा की है। वहीं, इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बीच अलग-अलग राय है। इनमें से कुछ देश इजराइल के कड़े आलोचक हैं, तो कुछ उसके साथ बहुत नजदीकी संबंध रखते हैं।