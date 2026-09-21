US Iran war: अमेरिका को ईरान की खुली चेतावनी! ‘अगली लड़ाई में सामने आएगा वो हथियार, जिसकी कल्पना भी नहीं

Iran New Weapons : ईरान और अमेरिका के बीच तनाव थमने के बजाय नए सैन्य दावों और रणनीतिक चेतावनियों के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने संकेत दिया है कि भविष्य में संघर्ष हुआ तो युद्ध का मैदान और इस्तेमाल होने वाली सैन्य तकनीक दोनों पहले से अलग हो सकती हैं। IRGC प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेब्बी के मुताबिक, ईरान ने ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है।