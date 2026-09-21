दुबई में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाही परिवार में शोक, जानें कारण



दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाई के निधन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि UAE और दुबई ने शेख अहमद बिन राशिद को खो दिया है। उन्होंने शेख अहमद को दुबई के शासकों का समर्थक बताते हुए कहा कि UAE में सशस्त्र बलों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। शेख मोहम्मद ने कहा कि दुबई के लोग शेख अहमद को पसंद करते थे और वह भी लोगों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि शेख अहमद को जानने वाले लोगों के दिलों में उनकी याद हमेशा बनी रहेगी।