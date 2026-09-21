आयरलैंड ने गूगल पर ठोका 4600 करोड़ का जुर्माना, फोन लोकेशन ट्रैक करने को लेकर एक्शन

यूरोपीय नियमों के मुताबिक यह जीडीपीआर का चौथा सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है। यह फैसला सोमवार को जारी किया गया। आयरिश रेगुलेटर ने साफ कहा कि Google ने यूजर्स के लोकेशन डेटा को सही सहमति के बिना इस्तेमाल किया। कंपनी के पैरेंट अल्फाबेट को यह रकम चुकानी होगी।