यमन सेना को मिल गई बड़ी कामयाबी, हूती लड़ाकों से वापस छीना कब्जे वाला इलाका, भाग खड़े हुए विद्रोही

ताइज लंबे समय से घिरे जैसा महसूस कर रहा है। शहर के आसपास के रास्ते बंद रहने से आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें जुटाने में बड़ी मुश्किल होती है। खाद्य सामग्री, दवाइयां और ईंधन की कमी आम बात हो गई है।