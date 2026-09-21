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यमन सेना को मिल गई बड़ी कामयाबी, हूती लड़ाकों से वापस छीना कब्जे वाला इलाका, भाग खड़े हुए विद्रोही

Yemen News: यमन ने हूतियों के कब्जे से एक खास इलाके को वापस छीन लिया है। ताजा एक्शन से हूतियों को बड़ा नुकसान हुआ है।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 21, 2026

yemen houthis war

यमन में सऊदी सैनिक। (फोटो- IANS)

Yemen Houthis Rebels War: यमन में ताइज शहर के आसपास फिर से जंग छिड़ गई है। सरकारी सेना और हूती लड़ाकों के बीच भीषण भिड़ंत हुई। अब सरकारी पक्ष का दावा है कि उन्होंने कई इलाके वापस छीन लिए हैं।

ताइज यमन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। साल 2015 से यह शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है, दूसरी तरफ हूती विद्रोही।

चारों तरफ घेराबंदी और सख्त करने की कोशिश नाकाम

पिछले कुछ दिनों में हूती लड़ाके इस शहर के चारों तरफ घेराबंदी और सख्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकारी सेना ने उनका यह प्लान नाकाम कर दिया।

मेजर जनरल अब्दुलअजीज अल-मजीदी, जो ताइज की सैन्य टुकड़ी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने अल-जजीरा को बताया कि सेना और स्थानीय लड़ाकों ने मिलकर शहर के पश्चिम और दक्षिण के कई मोर्चे दोबारा अपने कब्जे में ले लिए।

हूतियों को भारी नुकसान

मेजर जनरल ने कहा कि जमीनी लड़ाई में हूती पक्ष को काफी नुकसान पहुंचा है। कई हूती लड़ाके मारे गए या घायल हुए हैं। यहां तक कि उनके कुछ हथियार भी नष्ट हो गए हैं।

ताइज लंबे समय से घिरे जैसा महसूस कर रहा है। शहर के आसपास के रास्ते बंद रहने से आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें जुटाने में बड़ी मुश्किल होती है। खाद्य सामग्री, दवाइयां और ईंधन की कमी आम बात हो गई है।

स्थानीय लोगों के बीच डर

हूती लड़ाके जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय लोग और भी डर जाते हैं कि घेराबंदी और सख्त हो जाएगी। इस बार सरकारी सेना ने हूती के आगे बढ़ने वाले हमले को रोक दिया।

जनरल अल-मजीदी ने सरकारी समाचार एजेंसी सबा को बताया कि सैनिकों ने आदिवासी सहयोगियों के साथ मिलकर कई इलाकों को आजाद कर लिया। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि हमलावरों को पीछे धकेलने का काम था।

यमन में लंबा संघर्ष

यमन में गृहयुद्ध कई सालों से चल रहा है। ताइज इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बना हुआ है। शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से गोलाबारी होती रहती है।

सरकारी पक्ष का कहना है कि हूती लड़ाके शहर को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगे हैं। वहीं हूती पक्ष अक्सर दावा करता है कि वे स्थानीय लोगों की रक्षा कर रहे हैं।

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Updated on:

21 Sept 2026 05:43 pm

Published on:

21 Sept 2026 05:43 pm

Hindi News / World / यमन सेना को मिल गई बड़ी कामयाबी, हूती लड़ाकों से वापस छीना कब्जे वाला इलाका, भाग खड़े हुए विद्रोही

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