छोटे ड्रोन से भी ढह सकता है चीन का बड़ा ब्रिज? वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा खुलासा



चीन का परिवहन नेटवर्क बड़े पैमाने पर पुलों पर निर्भर है। देश में कई ऐसे ब्रिज हैं जो महत्वपूर्ण सड़क और रेल संपर्क देते हैं। इनमें गुइझोउ का हुआजियांग कैन्यन ब्रिज भी शामिल है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बताया गया है। इसके अलावा जियांगसू प्रांत में बन रहा झांगजिंगगाओ यांग्त्जी नदी ब्रिज पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनने की योजना है। हालांकि, यह स्टडी कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है और किसी वास्तविक ब्रिज पर हमला किए जाने का प्रमाण नहीं है। इसलिए इसके निष्कर्षों को संभावित संरचनात्मक जोखिम के आकलन के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि चीन के सभी मेगा ब्रिजों के वास्तविक रूप से असुरक्षित होने के निष्कर्ष के रूप में।