अंतिम समय तक लड़ने के लिए तैयार हैं- ईरान ने अमेरिका को दी खुली धमकी

बता दें 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद संघर्ष तेज हुआ। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन बाद में फिर सीजफायर की स्थिति बनी। इसके बावजूद तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। होर्मुज स्ट्रेट भी विवाद का बड़ा केंद्र बना रहा। जुलाई में अमेरिकी एयरस्ट्राइक और नेवल ब्लॉकेड का भी जिक्र किया गया है। ईरानी अधिकारियों ने इसे पहले हुए समझौते का उल्लंघन बताया था।