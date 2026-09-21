अमेरिका-इजरायल को हार का कड़वा स्वाद चखाएंगे- ईरान ने होर्मुज को लेकर किया बड़ा दावा

ईरानी सैन्य नेतृत्व ने अपने बयान में देश की रक्षा क्षमता और सैन्य आत्मनिर्भरता के बारे में भी जानकारी दी है। उसने कहा कि वर्षों के संघर्षों से ईरान ने कई सबक सीखे हैं। बयान में घरेलू रक्षा उद्योग, सैन्य तकनीक और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को ईरान की ताकत बताया गया। ईरान ने हाल के संघर्षों का जिक्र करते हुए अमेरिका और इजरायल को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। साथ ही, ईरान ने आठ साल के ईरान-इराक युद्ध को अपनी मौजूदा सैन्य तैयारी की महत्वपूर्ण नींव बताया। उधर, क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। सऊदी अरब पर हूती हमलों के बाद भी क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में ईरान का ताजा बयान आने वाले दिनों में मिडिल-ईस्ट की सुरक्षा चिंता का विषय है।