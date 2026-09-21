US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री, ईरान का दावा- दुश्मन की हर कार्रवाई का जवाब देने को तैयार

मोहसिन नकवी के ईरान पहुंचने से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं। पड़ोसी देश होने के नाते, दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में संबंध बढ़े हैं। ईरान इन संबंधों को और बढ़ाना चाहता हैं, जिनकी शुरुआत दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री का दौरा द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित होगा। हालांकि, अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पाकिस्तान मध्यस्थ की बड़ी भूमिका में रहा है।