US-Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर पर हमला, UKMTO ने दी जानकारी, क्या ईरान का ड्रॉन मॉडल अपना रहे हूती?

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, डिफेंस एनालिस्ट एलेक्जेंड्रू हुडिस्टियानु (Alexandru Hudisteanu) का कहना है कि हॉर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों में ईरान और हूतियों का तरीका एक जैसा ही है। यमन के हूती विद्रोही ईरान से मिली सैन्य तकनीक, खासकर मिसाइल और ड्रोन क्षमता का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका कहना है कि हूतियों ने जिस तरह ड्रोन के जरिए समुद्री जहाजों और तेल सप्लाई को निशाना बनाया, हॉर्मुज में भी उसी तरह का मॉडल दिखाई दे रहा है। इसका असर दुनिया की तेल सप्लाई और समुद्री कारोबार पर पड़ रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ईरान क्षेत्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों को 'वाइल्ड कार्ड' की तरह इस्तेमाल कर रहा है।