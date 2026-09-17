सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने फिर किया हमला, सेना और तेल के ठिकानों को बनाया निशाना

अल-हूती ने सऊदी अरब पर यमन में अपने हमलों को सही ठहराने के लिए प्रोपेगैंडा और झूठ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अल-हूती कहा, "वो हमारे लोगों के खिलाफ जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे सही और उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। इसके ज़रिए वो दूसरों को भी समर्थन जुटाने के लिए उकसाने और भड़काने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब ज़मीन पर अपनी सैन्य नाकामियों की भरपाई के लिए प्रोपेगैंडा और झूठ का सहारा ले रहा है।"