बांग्लादेश में गैस की कमी तो पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की घटी सप्लाई, जानिए ईरान-अमेरिका युद्ध से कैसे बिगड़ी स्थिति

पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी से राहत देने के लिए 16 सितंबर से एक सब्सिडी स्कीम शुरू की है। हालांकि इस सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, लेकिन यह प्रोग्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है और इस वजह से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। कराची के रहने वाले मोहम्मद मुशर्रफ का कहना है कि उसने अपनी मोटरसाइकिल और आईडी कार्ड नंबर के साथ रजिस्टर करने की कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने बताया कि सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर आपको अपने मोबाइल फ़ोन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर शर्तें इतनी मुश्किल होंगी, तो बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।