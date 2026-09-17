रूसी तेल खरीदने पर भारत-चीन को अमेरिकी की चेतावनी, BRICS खत्म होते ही टैरिफ को लेकर बढ़ी चिंता

US Tariff Warning India-China:18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत की मेजबानी में 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान भारत-रूस और चीन एक साथ नजर आए थे। ब्रिक्स समिट पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए था। समिट खत्म होते ही उसने अपनी पुरानी चाल चल दी। तीनों देशों की बढ़ती नजदकियों के कारण उसने एक बार फिर टैरिफ वाला दाव खेल दिया है। यही कारण है कि इस वक्त रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर मामला बढ़ गया है। अमेरिकी के सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भारत और चीन को रूस से तेल खरीदने के बजाय दूसरे देशों से ऊर्जा लेने की सलाह दी है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी कांग्रेस ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा बड़ा बिल पास किया है।