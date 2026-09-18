जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान की मस्जिद में बम धमाका, बिछ गई लाशें

पाकिस्तान (Pakistan) में बम धमाकों के मामले अक्सर ही सामने आते हैं। इसी तरह का एक मामला आज, शुक्रवार, 18 सितंबर को उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में सामने आया जब जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में बम धमाका (Bomb Blast) हो गया। यह बम धमाका कोहाट (Kohat) जिले में पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स के पास हुआ, जिसके बाद हाहाकार मच गया। कॉम्प्लेक्स को इस धमाके की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है, यह अभी साफ नहीं हुआ है।