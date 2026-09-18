सीरिया में सैन्य ठिकाने पर धमाका, हथियारों के डिपो में हुआ हादसा

आय्याश कस्बा दीर एज़-ज़ोर शहर के पश्चिम में स्थित है। यह क़स्बा लंबे गृहयुद्ध और इस्मालिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ संघर्ष के कारण यहाँ पहले भी सैन्य ठिकानों और हथियारों के डिपो में धमाकों के कई मामले देखने को मिले हैं। हाल ही में दमिश्क के ग्रामीण इलाके दमैर और इदलिब प्रांत के सरमदा के पास भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। सरमदा धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, जबकि दमैर में किसी की जान नहीं गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दीर एज़-ज़ोर प्रांत गृहयुद्ध के अवशेषों, जैसे लैंडमाइंस, बिना फटे शेल्स और अन्य विस्फोटक पदार्थों से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इस प्रांत में किसान, चरवाहे और बच्चे रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान इनसे घायल होते रहते हैं।