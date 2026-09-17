17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सुरक्षा बैठक में चीन पहुंचे पाक के अधिकारी ने बताई सबसे बड़ी समस्या, बांग्लादेश और मलेशिया ने क्या कहा?

Beijing security forum: बीजिंग सुरक्षा बैठक में पाकिस्तान के अधिकारी ने AI को सबसे बड़ा खतरा बताया है। बांग्लादेश और मलेशिया ने भी चिंता जताई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 17, 2026

Pak flag

पाकिस्तान का झंडा। (सोर्स: एक्स यूजर /@Benonwine)

Pakistan AI threat: बीजिंग (चीन) में चल रहे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर इस हफ्ते जो चर्चा हुई, उसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे।

इस कार्यक्रम में यह चर्चा हुई कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं रह गई है। यह युद्ध के मैदान और फैसले लेने के तरीके को तेजी से बदल रही है।

एआई पर काबू पाने की सलाह

पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने एआई को आने वाले में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो वैश्विक सुरक्षा और ज्यादा खतरे में पड़ सकती है।

थाईलैंड के रक्षा मंत्री अदुल बूनथुमजारोएन ने कहा कि आज दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। बड़ी शक्तियों के बीच मुकाबला बढ़ रहा है और कई इलाकों में संघर्ष जारी हैं। AI और नई तकनीकों के साथ युद्ध का रूप बदल रहा है।

दो हजार सैन्य अधिकारी सम्मेलन में हुए शामिल

थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने आगे कहा- सबसे जरूरी सवाल यह नहीं कि कौन सबसे ताकतवर बनेगा, बल्कि यह है कि हम कैसे एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाएं जिसमें सबकी सुरक्षा हो।

बता दें कि इस तीन दिन के सम्मेलन में करीब दो हजार सैन्य अधिकारी, राजनयिक और विद्वान शामिल हुए। इनमें क्षेत्रीय देशों के रक्षा अधिकारी, उत्तर कोरिया का प्रतिनिधि, अमेरिका के पेंटागन का एक वरिष्ठ अधिकारी, रूसी विशेषज्ञ और तालिबान के प्रतिनिधि भी थे। बैठक गुरुवार को खत्म हो गई।

सस्ते ड्रोन से बढ़ते खतरे को लेकर भी चेतावनी

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के उपाध्यक्ष जुर्ग लाउबर ने चेतावनी दी कि जैसे-जैसे हथियार अपने आप फैसला लेने वाले बन रहे हैं, बल प्रयोग पर इंसान का नियंत्रण बनाए रखना और भी जरूरी हो गया है।

उन्होंने AI के कुछ फायदों की भी बात की लेकिन सस्ते ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर खास जोर दिया। ये ड्रोन युद्ध के मैदान को बहुत फैला रहे हैं और मोर्चों की सीमाएं धुंधली कर रहे हैं।

पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान के रक्षा सचिव मुहम्मद अली ने कहा कि नई तकनीकें रणनीतिक समयसीमा को बहुत छोटा कर रही हैं। AI फैसले लेने की रफ्तार बढ़ा देती है जबकि गलत सूचनाएं और अफवाहें लोगों का विश्वास तोड़ देती हैं।

इससे पहले कि सरकारें सही जवाब दे पाएं, स्थिति बिगड़ जाती है। वहीं, बांग्लादेश, मलेशिया और लाओस के प्रतिनिधियों ने भी AI के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने भी इसी काफी हद तक कंट्रोल करने की बात कही।

चीन की बात मानने से इनकार, पाक ने क्यों अपने सबसे खास दोस्त को किया नाराज? एक वजह ट्रंप भी, पढ़ें पूरा मामला

ये भी पढ़ें
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

17 Sept 2026 02:24 pm

Published on:

17 Sept 2026 02:24 pm

Hindi News / World / सुरक्षा बैठक में चीन पहुंचे पाक के अधिकारी ने बताई सबसे बड़ी समस्या, बांग्लादेश और मलेशिया ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूसी तेल खरीदने पर भारत-चीन को अमेरिकी की चेतावनी, BRICS खत्म होते ही टैरिफ को लेकर बढ़ी चिंता

BRICS USA Warning
विदेश

‘पाकिस्तान-कतर-ओमान वो गारंटी नहीं दे सकते, जो हम अमेरिका से चाहते हैं’, ईरान ने इशारों में मध्यस्थ देशों को दिया संदेश

Donald Trump, Strait of Hormuz, Truth Social, US Iran Tensions, Naval Blockade, Crude Oil Trade,
विदेश

उधार पर उधार ले रहा ट्रंप प्रशासन, ईरान युद्ध ने अमेरिका को तोड़ दिया, पेट्रोल-डीजल से नुकसान की भरपाई कर रही सरकार

Donald Trump Iran, Trump Iran War, Trump Iran Statement, Iran Economic Crisis, Iran Inflation, Iran Protests, Trump Al Jazeera Interview, Trump Iran Negotiations, US Iran Conflict,
विदेश

अब क्या करने वाला है इजरायल? अमेरिका देने जा रहा है विनाशकारी 60 हजार बम, जानें खासियत

US Israel weapons deal
विदेश

जिद्द पर अड़ा इजराइल, लेबनान में 10 KM अंदर तक घुसी सेना, अब हिजबुल्लाह को लेकर दे दिया एक और बड़ा बयान

Israel West Bank settlements
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.