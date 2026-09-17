सुरक्षा बैठक में चीन पहुंचे पाक के अधिकारी ने बताई सबसे बड़ी समस्या, बांग्लादेश और मलेशिया ने क्या कहा?

बता दें कि इस तीन दिन के सम्मेलन में करीब दो हजार सैन्य अधिकारी, राजनयिक और विद्वान शामिल हुए। इनमें क्षेत्रीय देशों के रक्षा अधिकारी, उत्तर कोरिया का प्रतिनिधि, अमेरिका के पेंटागन का एक वरिष्ठ अधिकारी, रूसी विशेषज्ञ और तालिबान के प्रतिनिधि भी थे। बैठक गुरुवार को खत्म हो गई।