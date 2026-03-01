चीन की बात मानने से इनकार, पाक ने क्यों अपने सबसे खास दोस्त को किया नाराज? एक वजह ट्रंप भी, पढ़ें पूरा मामला

तब चीन ने सीधे दखल देने की ठानी। बीजिंग ने दोनों देशों से कहा कि शांत रहो, बातचीत करो, खून-खराबा बंद करो। मार्च के पहले दो हफ्तों में चीन के अफगानिस्तान मामलों के विशेष दूत यू श्याओयोंग इस्लामाबाद और काबुल दोनों जगह दौरा करके आए। सात से चौदह मार्च के बीच पूरी कूटनीतिक कसरत हुई। लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहींआया।