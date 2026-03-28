महायुद्ध शुरू…ईरान ने इन 5 देशों पर बोला हमला, एक साथ दाग दीं 6 खतरनाक मिसाइलें

इजरायली हमले के बाद ईरान ने एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे हालात मिडिल ईस्ट में और बिगड़ गए हैं। सबसे पहले ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाया, लेकिन गनीमत रही कि इसे हवा में ही मार गिराया गया। इसे बाद ईरान ने UAE के खलीफा इकोनॉमिक जोन को निशाना बनाया। जिसमें भारी मात्रा में नुकसान और 6 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है।