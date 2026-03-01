अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का LPG गैस पर बड़ा एक्शन! 3,000 से ज्यादा छापे, 1,500 सिलेंडर जब्त

सरकार के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार जांच चल रही है। अब तक 3,000 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है और 1,500 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने भी देशभर में 1,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर अचानक जांच (सरप्राइज इंस्पेक्शन) की है। यह जानकारी पश्चिम एशिया के हालात को लेकर हुई एक अहम बैठक के बाद सरकार ने साझा की।