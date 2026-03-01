अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन गिरफ्तार, जानें क्या है मामला?

ED के मुताबिक, कागजों में जमीन की कीमत सिर्फ 75 लाख रुपये दिखाई गई, लेकिन असल में इससे कहीं ज्यादा पैसे का लेन-देन हुआ होने का शक है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरा पैसा कहां से आया और कहां गया और इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, अवैध कमाई से खरीदी गई दूसरी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।