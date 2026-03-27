प्री-मानसून मचाएगा खलबली: अगले चार दिन होगी धुआंधार बारिश, इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ ढाएगा कहर

IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, आने वाले चार दिन देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। जी हां, 28 से 31 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि (Heavy Rain Alert) होने की संभावना है।