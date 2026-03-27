27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्री-मानसून मचाएगा खलबली: अगले चार दिन होगी धुआंधार बारिश, इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ ढाएगा कहर

Heavy Rain Alert: अगले चार दिन यानी 28, 29, 30 और 31 मार्च तक हिमालय रेंज के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धुआंधार बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 27, 2026

pre-monsoon rain India

प्री-मानसून अलर्ट (सोर्स: ANI एक्स)

IMD Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, आने वाले चार दिन देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। जी हां, 28 से 31 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि (Heavy Rain Alert) होने की संभावना है।

वहीं मैदानी भागों के राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित कई क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की से तेज बारिश और ओलावृष्टि (Heavy Rain Alert) की संभावना है।

मौसम में बड़ा बदलाव:

मौसम में यह बड़ा बदलाव और चक्रवाती परिसंचरणों की सक्रियता की वजह से हो रहा है, जिसका असर उत्तर-पश्चिम से लेकर मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत तक देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग (IMD Rain Alert ) के मुताबिक, कई राज्यों में अचानक बदलते मौसम से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओले पड़ने की आशंका के चलते आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक: राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल

राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भागों में शुक्रवार से ही बादलों का मौसम हो गया है। अगले चार दिन तक छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का मौसम रहेगा। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की आशंका भी है।

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में आ​शिंक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। मध्यप्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और छत्तीसगढ़ में अगले सात दिन तक मध्यम स्तर की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी-

आइएमडी (IMD Rain Alert) ने उत्तर-पूर्वी भारत और सटे पूर्वोत्तर भारत में 28 से 31 मार्च तक छिटपुट से लेकर व्यापक हल्की-मध्यम बारिश, असम-मेघालय में ओलावृष्टि और आंधी तथा सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में छिटपुट व भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले- आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता
विदेश
iran war putin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

मानसून

Pre-monsoon activities start

राजस्थान मानसून

Published on:

27 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / National News / प्री-मानसून मचाएगा खलबली: अगले चार दिन होगी धुआंधार बारिश, इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ ढाएगा कहर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran War Update: ईरान युद्ध समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने PM नरेंद्र मोदी को भेजा खास संदेश, क्या कहा?

राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने से सरकार को कितना नुकसान? उच्च अधिकारी ने बताया सच

PM Modi
राष्ट्रीय

Patrika Explainer: मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज में की कटौती, क्या ग्राहकों को मिलेगा लाभ? Iran-Israel War का कितना हुआ असर?

राष्ट्रीय

PNG ग्राहकों को बड़ी राहत: अब घर बैठे सरेंडर होगा LPG कनेक्शन, डीलर के पास जाने की झंझट खत्म

LPG Gas Cylinder Shortage
राष्ट्रीय

किसी भी महिला के साथ लिव-इन में रह सकता है शादीशुदा शख्स, हाई कोर्ट ने दे दी इजाजत

allahabad high court said that declaring one religion as only true one is an insult to other religions
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.