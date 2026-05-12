केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे पर POCSO, बंदी साई ने खुद को बताया हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का शिकार

दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री के बेटे बंदी साई भगीरथ ने शनिवार को तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने खुद को हनी ट्रैप और वसूली की साजिश का शिकार बताया। केंद्रीय मंत्री के PRO की ओर से जारी बयान में कहा की एक महिला ने अपनी बेटी को चारा बनाकर बंदी संजय के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। इस योजना को कथित तौर पर अंजाम देने के बाद, उस पर भारी-भरकम रकम की मांग करने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। बयान में आगे आरोप लगाया गया कि महिला ने अपनी बेटी की उम्र को गलत तरीके से पेश किया और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए डर का माहौल बनाकर POCSO केस की धमकी दी।