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सत्ता जाने के बाद TMC विधायक मदन मित्रा की बिगड़ी हालत, अस्पताल में हुए भर्ती, स्थिति चिंताजनक

TMC MLA Madan Mitra Health Update: तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की हार के बाद से वह मानसिक दबाव में थे।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

May 12, 2026

TMC MLA Madan Mitra

TMC MLA Madan Mitra

Madan Mitra Hospitalised: तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा बीमार पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पार्टी नेताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्हें सोमवार शाम दक्षिण कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, तृणमूल विधायक को पेशाब संबंधी समस्या है। डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है। परिवार के सदस्यों के अनुसार, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो तृणमूल विधायक को अगले कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

पार्टी की हार के बाद मानसिक दबाव में थे मित्रा

अस्पताल के सूत्रों ने यह भी बताया कि मदन की शारीरिक हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि, मित्रा के करीबी सहयोगियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की हार के बाद से वह मानसिक दबाव में थे। मदन ने इस साल के विधानसभा चुनावों में अपने कमरहाटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। जहां राज्य में तृणमूल को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, वहीं मदन अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीतने में सफल रहे। इस दिग्गज नेता के अचानक बीमार पड़ने से उनके समर्थक चिंतित हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान बटोरी थी सुर्खियां

मदन मित्रा चुनाव प्रचार के दौरान भी सुर्खियों में रहे थे। गाने से लेकर रंग-बिरंगे कपड़ों में प्रचार करने तक, तृणमूल नेता को झालमुड़ी बेचते हुए भी देखा गया था। 2011 में, उन्होंने कमरहाटी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और उसने वाम मोर्चा सरकार के 34 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

2024 में गए थे जेल

साल 2014 में उन्हें शारदा चिट फंड मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में लगभग 21 महीने बिताने के बाद, उन्हें सितंबर 2016 में जमानत मिल गई। उन्होंने उसी वर्ष के चुनाव में कमरहाटी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद, तृणमूल ने उन्हें 2019 में भटपारा उपचुनाव में फिर से मैदान में उतारा। भटपारा में भी मदन को अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह ने हरा दिया था। उसके बाद, उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में फिर से कमरहाटी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। ​​इसके बाद, तृणमूल नेता ने 2026 में भी कमरहाटी से जीत दर्ज की।

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Published on:

12 May 2026 06:10 pm

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