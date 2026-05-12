सत्ता जाने के बाद TMC विधायक मदन मित्रा की बिगड़ी हालत, अस्पताल में हुए भर्ती, स्थिति चिंताजनक

साल 2014 में उन्हें शारदा चिट फंड मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में लगभग 21 महीने बिताने के बाद, उन्हें सितंबर 2016 में जमानत मिल गई। उन्होंने उसी वर्ष के चुनाव में कमरहाटी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद, तृणमूल ने उन्हें 2019 में भटपारा उपचुनाव में फिर से मैदान में उतारा। भटपारा में भी मदन को अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह ने हरा दिया था। उसके बाद, उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में फिर से कमरहाटी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। ​​इसके बाद, तृणमूल नेता ने 2026 में भी कमरहाटी से जीत दर्ज की।