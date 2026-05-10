पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर गरजे किरेन रिजिजू, बोले- भ्रष्टाचार किया तो कोई नहीं बचेगा!

मामले में जांच के घेरे में आई कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (Hampton Sky Realty Limited) ने बयान जारी कर कहा कि उसे न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। कंपनी का कहना है कि उसने मई 2023 में केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI योजना के तहत मोबाइल एक्सपोर्ट कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया कि उसका कारोबार पूरी तरह वैध है और वह खुद GST धोखाधड़ी की शिकार हुई है।