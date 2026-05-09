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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल में ED की कार्रवाई

Sanjeev Arora Arrest : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की छापेमारी के बाद संजीव को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मेंकार्रवाई की गई।

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चंडीगढ़ पंजाब

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Shaitan Prajapat

May 09, 2026

Pc: patrika

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Sanjeev Arora Arrest : पंजाब के विद्युत, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके आधिकारिक आवास पर लंबे समय तक चले तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कहा कि अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरोड़ा को भगवंत मान मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से आम आदमी पार्टी सरकार और राज्य के उद्योगपतियों के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में देखा जाता है।

शनिवार सुबह से चल रही थी पूछताछ

ईडी के अधिकारी शनिवार तड़के अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग 20 ईडी अधिकारी आठ वाहनों में आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर यह तीसरी तलाशी थी, इससे पहले एक महीने से भी कम समय पहले भी तलाशी अभियान चलाया गया था।

ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच परिसरों पर तलाशी ली गई, जिनमें अरोरा के परिवार द्वारा प्रवर्तित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का कार्यालय परिसर और संजीव अरोरा का आवास शामिल है।

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Updated on:

09 May 2026 02:25 pm

Published on:

09 May 2026 02:09 pm

Hindi News / National News / पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल में ED की कार्रवाई

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