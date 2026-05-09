CM शुभेन्दु के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन-कौन? महिला और जातीय समीकरण का BJP ने रखा ध्यान

दिलीप घोष ने पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर सदर से चुनाव जीता है। उन्होंने 7 बार के विधायक ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराया है। उन्होंने जमीनी स्तर तक संगठन को मजबूत किया। बीजेपी में आने से पहले दिलीप घोष लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे। उन्होंने 1984 में एक प्रचारक के रूप में शुरुआत की। फिर 1999 से 2007 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी के रूप में कार्य किया।