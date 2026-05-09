तब शुभेन्दु अधिकारी का रिश्वत वाला वीडियो हुआ था वायरल, नरेंद्र मोदी ने उड़ाया था मज़ाक- सपा नेता का निशाना

Suvendu Adhikari takes oath: पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण है। शुभेंदु अधिकारी अब राज्य के नए सीएम होंगे। शुक्रवार शाम जब अमित शाह ने शुभेन्दु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया, तब से सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह तत्कालीन TMC नेता शुभेन्दु अधिकारी को रिश्वतखोर बता रहे हैं। हालांकि, पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्रत्यक्ष रूप से शुभेन्दु का नाम नहीं लिया था। पीएम मोदी के पुराने वीडियो को X पर पोस्ट करते हुए सपा नेता व यूपी के पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने निशाना साधा है।