थलापति विजय आज 10 बजे लेंगे CM पद की शपथ, 13 मई तक करना होगा बहुमत साबित, 5 दलों के समर्थन से बनी सरकार

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शनिवार को TVK नेता सी जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्यपाल ने उन्हें 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। लोक भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, सी. जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा की TVK दल के नेता के रूप में अपने चुनाव के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रेस रिलीज में कहा गया उन्होंने INC, CPI, CPI(M), VCK और IUML से मिले वे पत्र भी जमा किए हैं, जिनमें उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया गया है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जबकि विजय के पास फिलहाल 120 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है।