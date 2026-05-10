चीन से कश्मीर तक लोहा मनवाया, NS Raja Subramani अब बनेंगे देश के अगले CDS, जानिए रोचक बातें

लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के 47वें उप-प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने सेंट्रल कमांड के कमांडर-इन-चीफ के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उनके पास चीन सीमा पर तैनात 17 माउंटेन डिवीजन और पाकिस्तान सीमा पर सेना के सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक कोर का नेतृत्व करने का अनुभव है। कश्मीर के सांबा और असम के चुनौतीपूर्ण इलाकों में उनके नेतृत्व ने उनकी रणनीतिक पकड़ को साबित किया है।