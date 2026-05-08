पुडुचेरी में NDA की वापसी, एन रंगासामी चुने गए विधायक दल के नेता, ए नमस्सिवायम बने उपनेता

पुडुचेरी की राजनीति पिछले कई सालों में लगातार बदलती रही है। साल 1970 में कांग्रेस के वी पेतापेरुमल जैसे नेताओं का प्रभाव था, जबकि 1977 में जनता पार्टी उभरकर सामने आई। साल 1980 और 1990 के दशक में जनता दल ने भी यहां राजनीति में अपनी जगह बनाई। इसी दौरान एन रंगासामी कांग्रेस के नेता के तौर पर आगे बढ़े और 1991 तक बड़ा चेहरा बन गए। 1996, 2001 और 2006 के चुनावों के बाद राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए। फिर 2011 में एनआर कांग्रेस मजबूत होकर सामने आई। बाद में 2019 के उपचुनाव में डीएमके के के वेंकटेशन ने जीत दर्ज की, लेकिन 2021 में रंगासामी ने फिर सत्ता में वापसी की। अब 2026 के चुनाव में लगातार दूसरी बार NDA की जीत ने साफ कर दिया है कि पुडुचेरी में फिलहाल एन रंगासामी की पकड़ मजबूत बनी हुई है।