TCS Nashik Case: संजय शिरसाट ने बताया ‘कॉर्पोरेट जिहाद’, AIMIM नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय शिरसाट ने AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि फरार रहने के दौरान निदा खान को AIMIM नेताओं का संरक्षण मिला। शिरसाट ने कहा कि मामले में केवल एक आरोपी को पकड़ना काफी नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा 'AIMIM के माध्यम से ऐसी गतिविधियों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में धर्मांतरण और लड़कियों को फंसाने की घटनाएं घटित हो रही हैं। शिरसाट ने दावा किया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदनगर, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों में भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं।