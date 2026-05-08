ममता बनर्जी-शुवेंदु अधिकारी के बीच किस बात पर हुई थी कहासुनी? TMC छोड़कर BJP में आए और CM को 2 बार हराया

West Bengal New Chief Minister: पश्चिम बंगाल को 9 मई को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कोलकाता में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु के नाम का ऐलान किया है। शुवेंदु अधिकारी शनिवार को को सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक समय ऐसा था कि शुवेंदु अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में थे। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आइए जानते है पूरा घटनाक्रम।