Bhabanipur Election Result 2026: इन 5 कारणों से ममता बनर्जी की सीट पर पूरे देश की नजर

3. पहली बार दिग्गजों का मुक़ाबला: 2026 में भवानीपुर में जिस तरह दो दमदार उम्मीदवारों का मुकाबला हुआ, वैसा पहले नहीं हुआ। इस बार ममता भवानीपुर से लड़ीं तो भाजपा ने भी अधिकारी को भवानीपुर भेज दिया। 2021 में बीजेपी को भवानीपुर में 44,786 (35.16 प्रतिशत) वोट मिले थे। लेकिन, उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टिबेरवाल को 26,428 (22.29 प्रतिशत) वोट ही मिले। ऐसे में बीजेपी को अपने मजबूत उम्मीदवार, आक्रामक प्रचार, मोदी फैक्टर और गैर बंगाली मतदाताओं की बड़ी संख्या से उम्मीदें हैं। लेकिन, पिछले नतीजों को देखते हुए इस बार के नतीजे में भी रोमांच भर गया है। वैसे, इस सीट से हर बार जीत टीएमसी की ही हुई है।