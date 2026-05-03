AAP छोड़ भाजपा में आए नेताओं को परेशान कर रही मान सरकार? राष्ट्रपति ने राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों को बुलाया

पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ महीनों में बड़े बदलाव आए हैं। कई आप नेता असंतोष जता चुके हैं और भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में आप सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह सत्ता का दुरुपयोग करके इन नेताओं को सबक सिखाना चाहती है।