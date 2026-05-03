IIT मद्रास के स्टार्टअप का कमाल, दुनिया में पहली बार बनी Opto-SAR तकनीक, क्या और कैसे करेगी काम?

Indian Space Startup: भारत के अंतरिक्ष सेक्टर में एक बड़ा कदम देखने को मिला है। भारतीय IIT मद्रास के स्टार्टअप गैलेक्सीआई (GalaxEye) ने दुनिया का पहला 'दृष्टि' सैटेलाइट (Drishti Satellite) लॉन्च किया है, जो Opto-SAR तकनीक से लैस है। यह तकनीक ऑप्टिकल और रडार (SAR) इमेज को एक साथ जोड़ती है, जिससे एक ही समय पर सटीक डेटा मिलता है। इसकी खासियत यह है कि यह भारी बारिश, घने बादलों और रात के अंधेरे में भी साफ तस्वीरें दे सकता है। AI की मदद से यह खराब परिस्थितियों में भी डेटा को समझने योग्य बनाता है। यह सैटेलाइट रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। इस मिशन में कुल 45 पेलोड शामिल थे और भारत के लिए यह लॉन्च खास इसलिए भी है क्योंकि यह तकनीक पहली बार इस्तेमाल में लाई गई है।