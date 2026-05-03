बंगाल में मतगणना से पहले नया विवाद, सुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों पर लगाया बड़ा आरोप

सुवेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा कि सख्त निर्देश जारी किए जाएं, ताकि कोई भी अधिकारी अपनी मतगणना ड्यूटी से जुड़ी जानकारी किसी भी संगठन या संघ के साथ साझा न करे। साथ ही उन्होंने उन संगठनों की जांच की भी मांग की जो कथित रूप से इस तरह की संवेदनशील जानकारी एकत्र कर रहे हैं।