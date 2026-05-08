Agnimitra Paul: मिथुन-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर थीं, राजनीति में आईं तो 23 मुकदमे लगे, अब डिप्टी CM बनने की रेस में

आराम की जिंदगी छोड़कर सड़क की राजनीति में उतरना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार इंटरव्यू के दौरान अग्निमित्रा ने कहा कि फैशन में सफलता मिलने के बाद लगा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि समाज को कुछ वापस लौटाना चाहिए।