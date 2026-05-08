Agnimitra Paul: मिथुन-श्रीदेवी की फैशन डिजाइनर थीं, राजनीति में आईं तो 23 मुकदमे लगे, अब डिप्टी CM बनने की रेस में

अग्निमित्रा पॉल। (फाइल फोटो- IANS)
पश्चिम बंगाल में भाजपा (West Bengal BJP) की जीत के बाद से बॉलीवुड की चकाचौंध भरी फैशन दुनिया को छोड़कर राजनीति में कदम रखने वालीं अग्निमित्रा पॉल काफी चर्चा में हैं।
श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स की पसंदीदा डिजाइनर रहीं अग्निमित्रा अब पश्चिम बंगाल में डिप्टी सीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरी हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है।
2026 के विधानसभा चुनाव में अग्निमित्रा ने आसनसोल दक्षिण सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की है। 25 नवंबर 1974 को आसनसोल में एक मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा हुई अग्निमित्रा का बचपन डॉक्टरी माहौल में बीता।
पिता डॉ अशोक रॉय इलाके के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ थे। घरवालों की इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बने। अग्निमित्रा ने इसके लिए JEE दो बार दिया, डेंटिस्ट्री की सीट भी मिल गई, लेकिन उनका मन गाइनोकोलॉजी में था।
आखिरकार अग्निमित्रा ने बॉटनी ऑनर्स किया और फिर मैनेजमेंट के साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर अपनी राह खुद चुनी।
90 के दशक के आखिर में अग्निमित्रा कोलकाता की मशहूर फैशन डिजाइनर बन गईं। उन्होंने अपनी ब्रांड 'इंगा' शुरू की, जो बाद में कई शहरों में फैल गई। बॉलीवुड के लिए भी काम किया।
फिल्म 'कोई मेरे दिल से पूछे' और 'वाया दार्जिलिंग' के कपड़े उन्होंने डिजाइन किए। श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, काय काय मेनन और ईशा देओल जैसे बड़े सितारों का पर्सनल वॉर्डरोब संभाला।
फैशन की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद अग्निमित्रा ने राजनीति में आने का मन बनाया। 2019 में अग्निमित्रा ने भाजपा जॉइन की।
2020 में वे पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 'उमा' नाम से सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप चलाईं।
2021 में पहली बार वह भाजपा के टिकट पर विधायक बनीं और 2026 में लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की। ताजा हलफनामे के मुताबिक, अग्निमित्रा पर कुल 23 मुकदमे हैं।
बताया जाता है कि उनके खिलाफ यह सारे मुकदमे राजनीति में आने के बाद दर्ज हुए। उन पर दर्ज ज्यादातर मामले प्रदर्शनों और आंदोलनों से जुड़े हैं। लेकिन अब तक कोई भी दोषसिद्ध नहीं हुआ।
आराम की जिंदगी छोड़कर सड़क की राजनीति में उतरना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार इंटरव्यू के दौरान अग्निमित्रा ने कहा कि फैशन में सफलता मिलने के बाद लगा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि समाज को कुछ वापस लौटाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनका बड़ा सपना है। वे खुद को 'धरती की बेटी' कहती हैं और महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं।
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