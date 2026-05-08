तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद DMK-कांग्रेस गठबंधन में आई दरार, लोकसभा में अलग सीटिंग की मांग

कनिमोझी ने लिखा, 'मैं लोकसभा में DMK सांसदों की बैठने की व्यवस्था में उचित बदलाव का विनम्र अनुरोध करती हूं। बदले हुए राजनीतिक हालात और कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन के समाप्त हो जाने के कारण, हमारे सांसदों का सदन में उनके साथ वर्तमान बैठने की व्यवस्था में बने रहना उचित नहीं होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि DMK संसदीय दल के माननीय सदस्यों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे सदन में अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।'