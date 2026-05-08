West Bengal: 61 की उम्र में शादी, 2 साल पहले महिला के साथ बदसलूकी का केस, क्यों चर्चा में दिलीप घोष?

सियासी गलियारे में अटकलें हैं कि शनिवार को दोपहर 11 बजे भाजपा नेता दिलीप घोष भी बंगाल के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दिलीप घोष का नाम आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है।