मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, दो शीर्ष नेताओं समेत 8 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

अधिकारियों ने बताया कि अवैध गतिविधियों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुल 114 नाके (चेकपोस्ट) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-37) पर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे ट्रकों समेत अन्य वाहनों को सुरक्षा एस्कॉर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में काफिलों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।