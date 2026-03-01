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जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले- आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता

Vladimir Putin Statement: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 26, 2026

iran war putin

अमेरिका-ईरान युद्ध: फोटो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। इजरायल के पीएम नेतन्याहू (सोर्स: ANI और AI जनरेटेड इमेज)

US-Iran War Latest Update: अमेरिका-ईरान जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब आगे जो होगा…कोई नहीं बता सकता क्या होने वाला है। ये युद्ध अब ‘कोरोना काल’ से भी खतरनाक होने वाला है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए जानते हैं।

युद्ध के बीच पीएम नेतन्याहू का बयान आया सामने

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान में चल रही गोलीबारी के दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। मारे गए सैनिक का नाम सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग था, जो गोलानी पेट्रोल यूनिट के सदस्य थे। उनकी उम्र 21 साल थी और वे पेटाह टिकवा के रहने वाले थे।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना पर दुख जताया है। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 2:10 बजे हुई, जब दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन चल रहा था।

बताया गया है कि गैलिली फिंगर इलाके में तैनात गोलानी पेट्रोल पर हिज्बुल्लाह के करीब पांच आतंकवादियों ने पास से गोलीबारी की, जिसमें ओरी ग्रीनबर्ग की जान चली गई।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “मैं और मेरी पत्नी, इजरायल के सभी नागरिकों के साथ, गोलानी ब्रिगेड रिकॉनिसेंस यूनिट के फाइटर स्टाफ सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग के परिवार के गहरे दुख में शामिल हैं, जिनकी याद हमेशा रहेगी, जो दक्षिणी लेबनान में लड़ाई में शहीद हो गए।"

सार्जेंट ग्रीनबर्ग इस मुठभेड़ के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें लड़ाई के मैदान से निकाला गया और तुरंत फर्स्ट एड देकर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

सुबह तक फायरिंग जारी रही, जिसमें आईडीएफ ग्राउंड फोर्स ने कई दुश्मन लड़ाकों को सफलतापूर्वक मार गिराया, जबकि इजरायली एयर फोर्स ने इलाके को सुरक्षित करने के लिए करीबी समर्थन दिया। आगे के ऑपरेशन की तैयारी के लिए अभी इलाके को खाली कराया जा रहा है।

इससे पहले, हिज्बुल्लाह के साथ इजरायली सेना का संपर्क सिर्फ दो उग्रवादियों को पकड़ने और एयरस्ट्राइक और आर्टिलरी से एंटी-टैंक स्क्वॉड को टारगेट करने तक ही सीमित था।

अलग-अलग घटनाओं में, बुधवार को मोर्टार हमले में एक और इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई अन्य को मामूली चोटें आईं, जिसमें फ्रेंडली-फायर की घटना में एक अधिकारी भी शामिल है। चल रहे ऑपरेशन के दौरान पंद्रह सैनिकों का संदिग्ध हाइपोथर्मिया का भी इलाज किया गया।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब इजरायल लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए 4,00,000 तक रिजर्विस्ट को जुटाने पर विचार कर रहा है।

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Hezbollah Chief

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US Israel Iran War

Updated on:

26 Mar 2026 08:35 pm

Published on:

26 Mar 2026 06:55 pm

Hindi News / World / जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले- आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता

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