जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले- आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान में चल रही गोलीबारी के दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। मारे गए सैनिक का नाम सार्जेंट ओरी ग्रीनबर्ग था, जो गोलानी पेट्रोल यूनिट के सदस्य थे। उनकी उम्र 21 साल थी और वे पेटाह टिकवा के रहने वाले थे।