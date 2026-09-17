उधार पर उधार ले रहा ट्रंप प्रशासन, ईरान युद्ध ने अमेरिका को तोड़ दिया, पेट्रोल-डीजल से नुकसान की भरपाई कर रही सरकार

Iran War US Impact: ईरान युद्ध ने अमेरका को बुरी तरह तोड़ दिया है। इस युद्ध पर अब तक 38 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अगर जंग जारी रही तो हर महीने 3 अरब डॉलर और जुड़ते जाएंगे। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, जब अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है।